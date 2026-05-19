В ОП вважають, що Будапешт і Братислава не блокуватимуть запуск вступних перемовин з ЄС

В Офісі президента України не очікують перешкоджання подальшим крокам для відкриття офіційних перемовин про вступ України до ЄС з боку Угорщини і Словаччини.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

Жовква зазначив, що зараз Київ не очікує перешкод з подальшим процесом ні з боку Будапешта, ні з боку Братислави.

"Те, що ми чуємо з офіційних заяв і заяв міністерки закордонних справ, пані Аніти Орбан, і прем'єр-міністра пана Петера Мадяра – Угорщина не заважатиме реалізації наступних етапів. Те ж саме, до речі, ми чуємо і від Словаччини", – сказав заступник керівника ОП.

Він нагадав, що президент України нещодавно мав зустріч зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо.

"Те ж саме ми почули під час особистої зустрічі пана президента з прем'єр-міністром Чеської республіки паном Андреєм Бабішем. Тобто, немає жодної юридичної перешкоди чи політичної перестороги для наступного кроку", – додав він.

Жовква також сказав, що йому "не відомо про будь-яку напругу" з ЄС через нібито гальмування реформ і розмови про швидкий вступ України.

За даними ЗМІ, новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр хоче, щоб угорській меншині в Україні надали більше прав, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про вступ України до ЄС.

Читайте також Хто замість Угорщини? Пояснюємо, що відбувається у переговорах з ЄС та коли відкриють кластери