Швеція замовить чотири фрегати у французької компанії

Швеція обрала французьку компанію Naval Group SA для постачання чотирьох нових фрегатів у рамках угоди, вартість якої оцінюється в 5 мільярдів доларів, що відкриває для цієї скандинавської країни можливість відігравати більш значну роль у морській обороні НАТО.

Про це оголосив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та міністр оборони Пол Йонсон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Кораблі будуть побудовані на верфі в Лор'яні в Бретані, а перші поставки мають розпочатися у 2030 році.

Іншими претендентами у конкурсі були британська компанія Babcock International Group Plc і шведська Saab AB, а також іспанська Navantia SA.

Агентство зазначає, що план придбання чотирьох нових фрегатів свідчить про розширення амбіцій шведських ВМС, які до цього часу зосереджувалися переважно на патрулюванні власного скелястого та мілководного узбережжя за допомогою невеликих суден.

Завдяки новим можливостям Швеція зможе відігравати більш активну роль у відкритому морі під час виконання місій у таких водах, як Північне, Середземне та Червоне моря.

