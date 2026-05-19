У Литві переконані, що військові США залишаться на їхній території попри скорочення контингенту

Головний радник литовського президента з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс розповів, що має інформацію про те, що під час перегляду військової присутності США в Європі американські війська мають залишитися в Литві.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить LRT.

Матульоніс зазначив, що поки що незрозуміло, чи залишиться в країні нинішній контингент із приблизно тисячі військовослужбовців, чи їх буде більше або менше.

"Принаймні, за тією інформацією, якою я володію, американські війська мають залишитися в Литві. Чи залишаться вони в тому ж обсязі, чи станеться диво і їх стане ще більше, чи все ж будуть скорочені? У цьому рівнянні ще дуже багато змінних", – додав він.

Радник назвав присутність американських військових у Литві "найважливішим фактором стримування".

"Хотілося б бути оптимістом, і ми точно не даємо приводу для дій проти нас шляхом скорочення військ", – зауважив Матульоніс.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати перекидання 4 тисяч військових до Польщі.

Глава уряду Польщі Дональд Туск, коментуючи рішення Вашингтона про скасування розгортання військ, заявив, що "все під контролем" і це не погіршує безпеку Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що кількість американських солдатів на польській території не зменшується.