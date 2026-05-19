Медведєв запропонував країнам Балтії застосувати п’яту статтю НАТО проти України

Колишній російський президент і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв вважає, що країни Балтії могли б застосувати п’яту статтю НАТО проти України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Медведєв коментував заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни про те, що Європі не слід вступати у прямі переговори з російською стороною, а також слова глави МЗС Литви Кястутіса Будріса про те, що НАТО зможе повністю знищити російські бази у Калінінграді.

Медведєв накинувся на міністрів із лайкою, назвавши їх "недоумками, які вкотре відзначилися гучним русофобським гавкотом".

Замість цього експрезидент РФ запропонував застосувати проти України п’яту статтю Договору про НАТО через інциденти з дронами.

"Їм варто було б запропонувати інше: застосувати проти країни 404 (так Медведєв неодноразово називав Україну) ст. 5 Вашингтонського договору у зв’язку з нападом", – написав він.

Країни Балтії неодноразово повідомляли про дрони, що залітали в їхній повітряний простір. Згодом безпілотники було ідентифікували як українські.

Напередодні ще один безпілотник, імовірно українського походження, впав на території Литви.

У контексті цього у Литві попереджали про ризик "дуже серйозних провокацій" після звинувачень з боку Росії в тому, що ця країна надала свій повітряний простір для ударів українськими безпілотниками.