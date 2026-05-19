На Банковой отрицают "напряжение" с ЕС относительно быстрого вступления Украины

В Офисе президента Украины отрицают существование какого-то напряжения в отношениях с ЕС в вопросе быстрого вступления Украины.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, пишет "Европейская правда".

Чиновника попросили прокомментировать сообщения в СМИ, что замедление реформ в Украине и настаивание на быстром членстве в ЕС якобы создают напряжение между Киевом и партнерами.

Жовква сказал, что ему "не известно о каком-либо напряжении", и отметил, что контакты президента с топ-чиновниками ЕС происходят ежедневно, так же ежедневные контакты происходят на уровне второстепенных должностных лиц.

"Есть четкий процесс, который на сегодняшний день развивается с той скоростью, которую могут позволить себе наши партнеры... Мы абсолютно полностью выполнили все те условия, которые нам нужны до следующего этапа. А следующий этап – это открытие кластеров", – отметил заместитель руководителя ОП.

Жовква также акцентировал, что проблем с получением Украиной американского оружия через программу PURL пока нет.

Читайте также Кто вместо Венгрии? Объясняем, что происходит в переговорах с ЕС и когда откроют кластеры