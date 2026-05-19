На Банковій вважають реальним відкриття перших кластерів у перемовинах з ЄС ближчим часом

В Офісі президента України вважають реальним відкриття перших переговорних кластерів з ЄС найближчим часом і не бачать реальних перепон для цього.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

Посадовця запитали, чи вважає він реалістичним сподівання президента Зеленського, що шість кластерів щодо відкриття перемовин про вступ в ЄС будуть відкриті найближчим часом.

"Ці можливості абсолютно реалістичні. Просто є зараз низка технічних кроків, які мають бути здійснені. І тут є важлива роль Кіпрського головування", – сказав Жовква, відзначивши "дуже активну позицію" президента Кіпру.

"Важлива позиція Єврокомісії, держав-членів. Ніде ми зараз не бачимо негативу. Є бюрократичний процес і він має пройти", – додав він.

Жовква зазначив, що Україна виконала всю свою "домашню роботу" і підготувала наступні необхідні кроки і по ключовому кластеру "Основи", і у питанні нацменшин, що є темою консультацій з Угорщиною.

"Тому не бачу юридичних, бюрократичних і, дуже сподіваюся, політичних перепон на те, щоб це відбулося дуже-дуже швидко", – підсумував він.

За його словами, Угорщина і Словаччина, як і Чехія, не блокуватимуть запуск переговорів.

Жовква також сказав, що йому "не відомо про будь-яку напругу" з ЄС через нібито гальмування реформ і розмови про швидкий вступ України.

