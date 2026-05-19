СМИ: ЕС после ухода Орбана может продлить срок возобновления санкций против РФ до года

Европейский Союз намерен обсудить продление срока повторного утверждения санкций против России с шести месяцев до года после того, как правительство Виктора Орбана в Венгрии ушло в отставку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Отмечается, что премьерство Орбана делало невозможным продление срока санкций, поскольку он последовательно блокировал санкционные пакеты против России.

Перспектива продления действующего требования о повторном утверждении каждые шесть месяцев возникла на прошлой неделе в рамках подготовки к июньскому саммиту ЕС, сообщили пять дипломатов и чиновников, знакомых с обсуждениями.

Растяжение процесса утверждения санкций до одного раза в год укрепило бы политическое и правовое доверие к режиму санкций ЕС против России.

Несколько дипломатов из стран Северной Европы подняли вопрос о продлении срока на встрече на прошлой неделе, сообщили трое дипломатов. Обсуждения продолжатся на этой и следующей неделе перед заседанием Совета по общим вопросам ЕС 26 мая.

Санкции требуют единодушной поддержки блока ЕС, а это означает, что одно вето способно отменить 20 пакетов мер, направленных на парализацию российской военной экономики.

В ЕС в полной мере пользуются уходом от власти Орбана, готовя 21-й пакет санкций против России.

Кроме того, двое дипломатов заявили, что "мини-пакет" ограничений, направленных против теневого флота России, может быть введен еще до саммита лидеров ЕС в Брюсселе 18-19 июня.

Как писала "Европейская правда", во время заседания Европейского совета 18-19 июня в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят, в частности, перспективы вступления Украины в ЕС, новый, 21-й пакет санкций ЕС против России и переговоры о мире в Украине.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 11 мая рассказала, что может войти в 21-й пакет санкций ЕС против России.