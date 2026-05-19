В Чехии противница съезда судетских немцев принесла советский флаг в горсовет Брно

В чешском Брно женщина принесла на заседание городского совета советский флаг в знак протеста против первого съезда судетских немцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают České Noviny.

Во время открытого заседания горсовета женщина начала размахивать флагом Советского Союза. Она обратилась к депутатам совета, обвиняя их в "коллаборационизме" и "подрыве государства" из-за проведения съезда судетских немцев в Брно.

На место происшествия прибыла полиция. Правоохранители вывели женщину из зала.

Уголовный кодекс Чехии содержит положение о том, что любой, кто создает, поддерживает или пропагандирует нацистское, коммунистическое или иное движение, которое явно направлено на подавление прав и свобод человека, либо проповедует расовую или классовую ненависть, может быть наказан лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, первый конгресс судетских немцев состоится с 22 по 25 мая в Брно.

Премьер Андрей Бабиш ранее выразил недовольство запланированным съездом и заявил, что никто из представителей чешского правительства не примет в нем участия. Также он выразил обеспокоенность относительно возможного ухудшения отношений с Германией.

На прошлой неделе Палата депутатов парламента Чехии поддержала резолюцию, в которой выражает несогласие с проведением первого съезда судетских немцев в Брно.