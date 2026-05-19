Трамп: Си не говорил о том, что Путин пожалеет о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о словах лидера Китая Си Цзиньпина о том, что правитель России Владимир Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом Трамп сказал в разговоре с журналистами у Белого дома.

Как сообщало издание Financial Times со ссылкой на нескольких человек, осведомленных об итогах саммита Си и Трампа в Пекине, китайский лидер высказал эти замечания во время широких переговоров, которые касались темы Украины. Эти слова китайского лидера в отношении Путина и его решения напасть на Украину кажутся более решительными, чем ранее.

Сам американский президент в беседе с прессой заявил, что Си не делал таких замечаний.

"Нет. Он этого никогда не говорил", – ответил Трамп.

Президент США ранее заявлял, что обсудил войну в Украине с президентом Китая Си Цзиньпином во время своего визита в Пекин на прошлой неделе, и что оба лидера согласились, что хотят прекращения боевых действий.

15 мая канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Трампом, когда тот возвращался из Китая, в ходе которого они говорили и о войне в Украине.