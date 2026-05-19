Польский министр обороны обсудил с главой Пентагона размещение войск США в Польше

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш провел беседу с главой Пентагона Питом Хегсетом по поводу размещения американских войск на территории Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Косиняк-Камыш сообщил на платформе X.

Телефонный разговор между министрами состоялся после того, как США официально сообщили, что приостанавливают запланированное развертывание 4 тысяч американских военных в Польше.

По словам Косиняка-Камыша, глава Пентагона в разговоре подтвердил, что приверженность Соединенных Штатов обороне и безопасности Польши остается неизменной.

Кроме того, Хегсет назвал Польшу "образцовым союзником", на которого США могут положиться.

Министр обороны США также сообщил польскому коллеге, что в настоящее время Вашингтон проводит перегруппировку сил и средств американской армии в Европе.

В то же время США не принимали никакого решения о сокращении американского контингента в Польше, добавил Косиняк-Камыш.

"Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве по укреплению безопасности Польши и окончательной модели присутствия американских войск в Польше", – подытожил польский министр обороны.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что его правительство попробует повлиять на решение Пентагона отменить размещение американских военных на территории Польши.

Заместители министра обороны Польши Цезарий Томчик и Павел Залевский на этой неделе посещают Соединенные Штаты для переговоров об отмене Пентагоном размещения дополнительных американских войск в стране.