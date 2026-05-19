СМИ: Греция заменит выведенную батарею Patriot в Эгейском море на истребители Mirage

Греция планирует развернуть пару истребителей Mirage 2000-5 вместо батареи Patriot, которая будет выведена с юго-восточного острова Карпатос в Эгейском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Kathimerini.

Отмечается, что это решение было принято для того, чтобы восполнить возможный оперативный пробел.

Две батареи Patriot были развернуты на острове Карпатос и в городе Дидимотейхо после начала атак США и Израиля на Иран для обеспечения защиты от возможной баллистической угрозы юго-восточному флангу НАТО и для прикрытия воздушного пространства Болгарии.

В понедельник Совет национальной безопасности под председательством премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса объявил о выводе обеих ракетных систем американского производства из этих локаций.

Кроме того, в аэропорту Карпатоса проводятся работы, чтобы он мог обеспечить долгосрочное развертывание истребителей Mirage.

Совет также принял решение о выводе четырех самолетов F-16, которые находились на Кипре с начала войны на Ближнем Востоке. Их также заменят самолеты греческих ВВС, чтобы восполнить соответствующий пробел.

Источники в правительстве заявляют, что эти решения не связаны с законодательной инициативой Турции, которая закрепляет ее претензии в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.

Напомним, в марте этого года Турция вновь подняла вопрос о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря в заявлении, которое рассматривается как реакция на объявление Афин о развертывании ракет Patriot на острове Карпатос.

Греция объявила о развертывании батареи Patriot на острове в юго-восточной части Эгейского моря после того, как иранские беспилотники дважды атаковали британскую авиабазу Акротири на Кипре.