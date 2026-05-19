Европарламент снял иммунитет с испанского ультраправого депутата

Европарламент во вторник открыл путь для расследования в Испании дела в отношении ультраправого депутата Луиса Переса по подозрению в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний, проголосовав за предложение снять с него иммунитет.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Испанская прокуратура утверждает, что депутат получил незаконный взнос в размере 100 тысяч евро от инфлюенсера в сфере криптовалют Альваро Ромильо накануне выборов в Европейский парламент 2024 года.

Перес систематически утверждал, что эти средства были предназначены для личного пользования, но Ромильо свидетельствовал, что деньги были использованы для финансирования политической партии Переса Se Acabó La Fiesta.

После того как в сентябре прошлого года Мадрид обратился с просьбой о снятии иммунитета с Переса, председатель Европейского парламента Роберта Метсола передала обращение в комитет по правовым вопросам. Эта мера была одобрена подавляющим большинством депутатов, участвовавших в пленарном заседании в Страсбурге.

Голосование во вторник состоялось всего через три недели после того, как парламент снял иммунитет с Переса по делу о харассменте, связанному с испанской прокуроршей по преступлениям на почве ненависти Сусаной Гисберт. Законодателя обвиняют в том, что он обнародовал ее личные данные на своем канале в Telegram, что побудило сотни его подписчиков оскорблять ее. Он отрицает какие-либо правонарушения.

На прошлой неделе Верховный суд Испании также обратился к парламенту с просьбой снять иммунитет Переса в связи с отдельным обвинением в харассменте, связанным с двумя бывшими кандидатами от его партии Se Acabó La Fiesta. Во время дачи показаний в суде в начале этого года депутат признал, что обнародовал личные данные кандидатов на своем канале в Telegram, но отрицал, что делал это с целью угроз.

В настоящее время высший суд Испании рассматривает еще два дела, связанные с этим депутатом.

Напомним, в апреле Европарламент снял иммунитет со скандальной румынской депутатки Шошоаке.

В ходе отдельного голосования тогда же Европарламент лишил иммунитета четырех депутатов из Польши, в частности украинофоба Брауна.