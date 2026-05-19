Санду во Франции призвала начать переговоры между Молдовой и ЕС по всем направлениям

Президент Молдовы Майя Санду, находясь в Страсбурге, настояла на начале официальных переговоров по всем направлениям, касающимся вступления её страны в ЕС.

Заявление Санду во время пресс-конференции в Страсбурге приводит Newsmaker, сообщает "Европейская правда".

По словам Санду, Молдова готова к переговорам с Европейским Союзом по всем переговорным направлениям.

"Молдова готова к переговорам по всем кластерам. Мы готовы уже некоторое время, и это признали как Европейская комиссия, так и Совет ЕС. Открытие переговоров позволит Молдове перейти к следующим этапам евроинтеграции. Впереди еще много работы, но мы хотим, чтобы нам позволили двигаться дальше", – подчеркнула Санду.

Ранее глава МИД Румынии Оана Цою 15 мая заявила, что Бухарест выступает за открытие всех переговорных кластеров для вступления в Евросоюз Молдовы, Украины и стран Западных Балкан.

Молдова получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной 23 июня 2022 года. В декабре 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении с обеими странами.

Поскольку ЕС рассматривает вступление Украины и Молдовы в одном пакете, то Молдова проходит все бюрократические этапы совместно с Украиной.

По прогнозу еврокомиссара по вопросам расширения Марты Ком, первый кластер должен быть открыт до конца председательства Кипра в ЕС (до 30 июня), а все остальные кластеры – в июле 2026 года.

Впрочем, дипломаты в Брюсселе, общавшиеся с "Европейской правдой" без записи, более осторожны. Они говорят, что открытие последних кластеров может затянуться до осени, а то и еще дольше.

В Офисе президента Украины не ожидают препятствий дальнейшим шагам по открытию официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС со стороны Венгрии и Словакии.

