У Косові оголосили дату дострокових виборів до парламенту

Виконувачка обов'язків президента Косова Альбулена Хаджіу оголосила 7 червня датою проведення дострокових парламентських виборів – третіх в країні за півтора року.

Рішення Хаджіу було ухвалене невдовзі після зустрічі з лідерами та представниками політичних партій країни.

"Вислухавши пропозиції політичних партій та врахувавши конституційні терміни, організаційні потреби Центральної виборчої комісії, а також важливість якомога ширшої участі громадян у цьому процесі, я вирішила, що дострокові вибори до Асамблеї Косова відбудуться 7 червня", – повідомила заявив Хаджіу.

Політична криза охопила Косово після того, як кілька спроб обрати президента країни депутатами парламенту завершилися невдачею.

Після провальних спроб обрати нового президента президентка Косова Вйоса Османі розпустила парламент країни та оголосила дострокові вибори менш ніж за місяць від початку роботи нового уряду. Згодом це рішення скасував Конституційний суд.

Цього тижня парламент Косова знову не зміг обрати главу держави до встановленого кінцевого терміну – півночі 28 квітня, і як наслідок країна опинилася перед необхідністю провести дострокові парламентські вибори.

Попередні дострокові вибори відбулися у грудні 2025 року – після невдалих переговорів про створення коаліції.