США наказывают Германию и выводят оттуда 5 тысяч военных

В пятницу представители Пентагона заявили, что выводят 5 000 военнослужащих из Германии и передислоцируют их в США и на другие позиции за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times.

Шон Парнелл, пресс-секретарь Пентагона, заявил, что вывод войск будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

"Это решение принято после тщательного анализа расстановки сил министерства в Европе и с учетом требований театра военных действий и условий на местах", – сказал он.

Министерство обороны – особенно во время обоих сроков президентства Трампа – уже несколько раз рассматривало возможность сокращения военного присутствия в Германии. Но высокопоставленные чиновники по вопросам обороны непублично дали понять, что хотят, чтобы этот шаг воспринимался как наказание для Германии, чьи недавние комментарии по поводу войны США в Иране раздражили Трампа.

Министерство обороны также отменяет план, разработанный при администрации Байдена, по размещению в Европе артиллерийского подразделения, оснащенного ракетами.

Эти шаги вернут численность американских войск в Европе к уровню 2022 года, до того, как Россия начала войну в Украине, заявили чиновники, высказавшиеся на условиях анонимности, чтобы обсудить процесс планирования.

В пятницу, объявляя об этом решении, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что неспособность Германии присоединиться к военным усилиям против Ирана разочаровала Соединенные Штаты, а риторика страны была неуместной и бесполезной.

Это заявление и критика Германии свидетельствуют об изменении позиции представителей Пентагона, которые недавно хвалили усилия Германии по увеличению военных расходов и взятию на себя большей части бремени поддержки Украины.

Даже если Пентагон выведет 5 000 военнослужащих из Германии, в этой стране все равно останется второе по численности американское военное присутствие в мире – более 30 000 человек, уступая лишь Японии.

Представители министерства обороны заявляют, что США полагаются на свои базы в Германии для проведения многих операций на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

Война с Ираном это четко продемонстрировала. Многие американские военные, эвакуированные с баз на Ближнем Востоке, которые стали мишенями Ирана, были переведены в Германию. Также многие раненные в войне американские военные были доставлены в Германию – в Региональный медицинский центр Ландштуль вблизи авиабазы Рамштайн – для лечения.

Штаб-квартиры Африканского и Европейского командования Вооруженных сил США также расположены в Германии.

Представители Министерства обороны заявили, что сокращение не окажет прямого влияния на Ландштуль или другие медицинские учреждения в Германии, где американские военные получают медицинскую помощь.

Напомним, на этой неделе Трамп заявил, что Мерц "считает, что для Ирана нормально иметь ядерное оружие", а также добавил, что тот "не знает, о чем говорит".

Это заявление президента США прозвучало после того, как в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что иранское руководство унижает весь американский народ, а также в очередной раз раскритиковал США за отсутствие стратегии в войне.

На этом фоне Трамп пригрозил сократить численность американских войск в Германии.