Российский дрон нарушил воздушное пространство Румынии

В субботу ночью российский беспилотник ненадолго вторгся в воздушное пространство Румынии на фоне новых российских атак на территории Украины вблизи границы.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Румынии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

"В первые часы субботы, 2 мая, Российская Федерация возобновила атаки на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией. Группа из двадцати беспилотников Российской Федерации была обнаружена радарами Министерства национальной обороны, которые двигались в направлении района Измаила (Украина)", – сообщило в субботу Министерство национальной обороны.

Около 02:00 с 86-й авиабазы в Фетешти взлетели два истребителя F-16 боевой службы воздушной полиции.

Национальный военный командный центр сообщил Главному управлению по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения населения в северной части уезда Тулча, отправив сообщение RO-Alert в 02:03.

"Наземные радары зафиксировали кратковременное вторжение беспилотника в воздушное пространство страны в районе Килии, который продолжал движение в направлении Измаила", – отмечает Министерство обороны.

На украинском берегу Дуная сообщалось о многочисленных взрывах. Воздушная тревога была отменена в 02:50. "Министерство обороны в режиме реального времени информирует союзные структуры о ситуациях, возникших в результате атак, находясь с ними в постоянном контакте", – подчеркивает ведомство.

Как известно, за годы полномасштабной войны российские беспилотники типа "Шахед" многократно падали на румынском берегу Дуная или нарушали воздушное пространство страны.

После первых таких случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу, впоследствии рутинной процедурой стало также поднятие авиации.

В одном случае БПЛА, похожий на "Герберу", залетел на десятки километров вглубь Румынии и разбился за частным домом.