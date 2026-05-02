Чехия выдала разрешение на пролет самолета Фицо в РФ

МИД Чехии сообщил, что Прага выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо во время его поездки в Москву до 9 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Российская газета "Московский комсомолец" утверждает, что Чехия запретила премьер-министру Словакии Роберту Фицо использовать чешское воздушное пространство для перелета над страной по пути в Москву, куда он отправится, чтобы отпраздновать день окончания Второй мировой войны в Европе. Однако Министерство иностранных дел Чехии заявило, что МИД без задержки выдало разрешение на пролет и что утверждение газеты не соответствует действительности.

"Некоторые европейские страны уже запретили самолету Фицо использовать их воздушное пространство для полета в Россию – в частности, Чехия и Польша", – написала российская газета. Однако эту информацию опроверг пресс-секретарь чешского МИД Адам Чорго.

"Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержки", – сказал Чорго. "Заявления о "запрете" являются ложными", – добавил он.

Чехия, по словам пресс-секретаря, не присоединилась к числу стран, запретивших Фицо пролет над своей территорией. Такое решение приняли Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление Фицо писали, что глава правительства Словакии решил не участвовать в военном параде в Москве 9 мая, ноне отказался от своей поездки в Россию.

В 2025 году Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.