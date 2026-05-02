СМИ: в Греции обеспокоены условиями Украины в совместном производстве морских дронов

Киев хочет иметь право голоса в отношении того, как морские дроны, которые он планирует производить совместно с Грецией, будут использоваться в случае военных действий – это требование, как сообщается, вызвало беспокойство в Афинах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В ноябре прошлого года Греция и Украина договорились о совместном производстве беспилотных надводных судов (USV). План предусматривает, что эти системы будут базироваться на украинской технологии дронов, а производство будет осуществляться в рамках смешанной промышленной структуры, в которой ведущую роль должны были играть греческие верфи.

Для Киева развертывание USV в Черном море против России имеет большое стратегическое значение. Афины, тем временем, считают, что они дают сравнительное преимущество в Эгейском море, где Греция сталкивается с длительными морскими спорами с Турцией, которая разработала свой первый USV в 2021 году.

Однако, по данным греческих СМИ, Киев выдвинул требование о праве давать разрешение на использование этих морских дронов греческими вооруженными силами в случае вооруженного конфликта.

Сообщается, что переговоры заходят в тупик, поскольку Афины не принимают это условие.

Афины считают, что Украина стремится сохранить баланс в своих отношениях с Турцией, которую она все еще рассматривает как посредника в отношениях с Москвой. Однако Киев не признал этого во время переговоров, отмечают греческие СМИ.

В начале года стало известно, что власти Греции планируют разработать систему противодроновой защиты для аэропортов страны.

Президент Владимир Зеленский посетил Грецию в ноябре прошлого года.