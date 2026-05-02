Правительство Греции одобрило покупку четырёх итальянских фрегатов

Греция продолжает реализовывать планы по приобретению четырёх бывших в эксплуатации итальянских фрегатов FREMM в рамках двухэтапного соглашения; переговоры с Италией вступают в завершающую стадию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Греческое правительство одобрило покупку четырех кораблей класса "Карло Бергамини" по схеме "2+2".

Ожидается, что первые два корабля обойдутся примерно в 700 миллионов евро, включая некоторые из их основных систем вооружения. 5 мая парламентский комитет Греции по вопросам вооружения и контрактов должен получить обновленную информацию о переговорах.

В ходе этого же заседания законодатели, как ожидается, утвердят два контракта, охватывающие модернизацию четырех фрегатов класса MEKO на верфях Скарамангас.

Модернизация будет включать боевые системы и работы по техническому обслуживанию конструкций.

Итальянский флот уже передал греческому флоту первые два фрегата класса "Бергамини".

Пакет закупок также будет включать техническую поддержку, запасные части и обучение экипажа, в чем, как ожидается, примет участие итальянская судостроительная компания Fincantieri.

Афины также планируют приобрести буксируемые гидролокационные системы CAPTAS-4, чтобы фрегаты FREMM соответствовали противолодочным возможностям фрегатов FDI французского производства.

Чиновники изучают варианты противокорабельных и противовоздушных ракет, а комитет должен обсудить программы поддержки НАТО для систем HAWK, артиллерии PzH 2000 и пусковых установок Stinger на сумму 110 млн евро.

Как сообщалось, в 2026 году Министерство обороны Греции и руководство Вооруженных сил намерены принять ключевые меры для создания многоуровневой программы противовоздушной обороны страны, известной как "Щит Ахилла".

Греческий премьер Кириакос Мицотакис ранее заявлял, что Европа должна проснуться и выстроить собственную оборонную политику после резонансных заявлений США по Украине и геополитических событий последних месяцев.