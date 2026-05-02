Премьер-министр Великобритании допустил запрет части пропалестинских акций

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что запрет некоторых пропалестинских маршей может быть оправдан, особенно если они призывают к распространению интифады.

Об этом он сказал в эфире BBC, передает "Европейская правда".

Стармер находится под давлением, которое требует от него принять меры после ряда антисемитских инцидентов, в частности на этой неделе, когда в северном лондонском пригороде Холдерс-Грин, где проживает многочисленная еврейская община, были ранены ножом два мужчины.

В четверг Стармер посетил место нападений и еврейскую службу добровольной скорой помощи, где его освистали некоторые местные жители, обвинившие его в том, что он делает недостаточно для их защиты.

Премьер-министр, бывший адвокат по правам человека и главный прокурор, жена которого имеет еврейское происхождение, сказал, что многие евреи рассказали ему, что их беспокоит "повторяемость" этих протестов.

"Я являюсь большим защитником свободы слова и мирных протестов. Но когда раздаются лозунги вроде "глобализуем интифаду", это уже за пределами дозволенного. Очевидно, что в этом отношении следует принимать более жесткие меры", – сказал Стармер.

Интифада – это палестинские восстания гражданского населения против Израиля в 1987–1993 годах и в начале 2000-х.

Стармер заявил, что хочет усилить контроль за языком, используемым во время маршей, и что есть "случаи", когда некоторые протесты следует полностью прекращать.

Он добавил, что уже некоторое время ведутся обсуждения с полицией относительно того, какие дальнейшие меры можно принять.

В декабре прошлого года полиция в Лондоне и северо-западном городе Манчестере заявила, что арестует любого, кто будет скандировать "глобализуем интифаду".

Еврейская община в Великобритании считает этот лозунг "очень, очень опасным", отметил Стармер.

В среду, 29 апреля, в Лондоне неизвестный ранил ножом двух человек в Холдерс-Грин, районе, где проживает большая еврейская община и который стал местом многочисленных нападений на еврейские объекты в последние недели.

После этого в Британии повысили уровень террористической угрозы.