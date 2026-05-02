В Германии вспыхнул пожар на бывшем военном полигоне

На бывшем военном полигоне в Ютербоге (немецкая земля Бранденбург) вспыхнул пожар.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Пожар вспыхнул в пятницу днем к северо-западу от района Альтес-Лагер и сначала охватил 2,5 гектара – это эквивалентно 25 000 квадратных метров или примерно размеру трех с половиной футбольных полей.

Пожарная служба охарактеризовала это как масштабный лесной пожар, дым от которого виден издалека. По словам инспектора по охране лесов Раймунда Энгеля, пожар вспыхнул около 14:00.

Поскольку территория загрязнена боеприпасами, активное тушение пожара невозможно. Спасательные службы не могут непосредственно приблизиться к огню. Как сообщалось, на месте происшествия в определенный момент находилось до двенадцати пожарных машин. Ночью на место происшествия было направлено транспортное средство и экипаж для наблюдения за ситуацией.

Пожарная служба рекомендовала жителям районов Тельтов-Флеминг и Потсдам-Миттельмарк закрыть окна и двери, а также выключить системы вентиляции и кондиционирования.

Десять из четырнадцати районов Бранденбурга в настоящее время находятся в зоне высокого риска лесных пожаров (уровень 4 из 5), включая Тельтов-Флеминг. По словам Раймунда Энгеля, в пятницу произошло около десятка лесных пожаров. Большинство пожаров охватили площадь в несколько сотен квадратных метров. "Все закончилось хорошо, и пожары быстро взяли под контроль", – сказал Энгель.

Ранее стало известно о по меньшей мере пяти очагах лесных пожаров в Нидерландах, несколько из них – на территории военных полигонов Министерства обороны.

Пожарная служба Нидерландов в субботу объявила, что крупный лесной пожар в 'т-Харде взят под контроль после нескольких дней борьбы.