В Австрии задержали подозреваемого по делу о детском питании с крысиным ядом

По делу о попытке вымогательства денег у немецкого производителя детского питания HiPP в субботу утром в Австрии был задержан подозреваемый.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает APA.

Сообщается о задержании 39-летнего мужчины.

Из соображений следствия Управление полиции земли Бургенланд в субботу не обнародовало подробностей относительно места задержания или происхождения мужчины.

Напомним, в компании-производителе HiPP в апреле заявили о массовом отзыве продукции в нескольких странах и отметили, что речь идет не об ошибке, а о преступных действиях, в отношении которых ведется расследование.

Также стало известно, что за появлением детского питания HiPP с содержанием крысиного яда на полках магазинов в Австрии, Чехии и Словакии стоят действия злоумышленника, который хотел получить выкуп за то, что не сделает этого.