Axios: Трампу представили возможные варианты военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером провел совещание по Ирану, в ходе которого ему представили возможные варианты военных действий.

Об этом стало известно порталу Axios, сообщает "Европейская правда".

Совещание состоялось через несколько часов после того, как Трамп объявил о приостановке атак, которые, по его словам, планировалось провести во вторник.

Американский президент продолжает утверждать, что у Ирана осталось всего несколько дней для достижения дипломатического прорыва.

В понедельник он заявил, что крайний срок – "два-три дня, возможно, пятница или суббота, начало следующей недели".

Американские чиновники заявляют, что Трамп на самом деле не принял решение нанести удар по Ирану до того, как объявил о паузе.

Источники отмечают, что его решение подождать было частично обусловлено опасениями нескольких лидеров стран Персидского залива относительно иранской мести в отношении их нефтяных объектов и инфраструктуры.

Лидеры стран Персидского залива настоятельно призвали Трампа дать переговорам еще один шанс, добавили собеседники.

По словам источников, на встрече присутствовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, посланник Белого дома Стив Уиткофф, министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, директор ЦРУ Джон Ретклифф и другие высокопоставленные чиновники.

В центре внимания были дальнейшие действия в войне с Ираном, ход дипломатических усилий и различные военные планы США по нанесению ударов по Ирану.

Источник, близкий к Трампу, сообщил, что несколько "ястребов" по Ирану, которые разговаривали с президентом после его заявления в понедельник, получили впечатление, что "он настроен размозжить им головы, чтобы заставить их сдвинуться с места в переговорах".

Многие другие чиновники были удивлены заявлением Трампа в понедельник и признают, что не понимают, в каком направлении он движется. Некоторые считают, что он может снова отложить принятие решения, если не будет достигнут дипломатический прорыв.

Трамп говорил, что ведутся "серьезные переговоры", хотя высокопоставленный чиновник сообщил Axios, что последнее иранское встречное предложение не продемонстрировало значительного прогресса.

Источник в регионе сообщил, что посредники работают над тем, чтобы иранцы заняли более гибкую позицию, учитывающую требования США в отношении ядерной программы.

Ранее сообщалось, что Белый дом недоволен последним обновленным предложением Ирана относительно содержания соглашения о прекращении войны.

В воскресенье, до того как США получили новейшее предложение Ирана, Трамп сказал Axios во время телефонного разговора, что "время истекает", и если Иран не проявит гибкости, "его ждут гораздо более сильные удары".