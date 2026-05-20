Глава Міноборони Литви: у випадку загрози дронів маємо діяти як в Естонії

Литовський міністр національної оборони Робертас Каунас заявив, що в разі загрози дронів Литва має збивати їх так само, як це зробили в Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника литовського оборонного відомства наводить Delfi.

Один із винищувачів НАТО, що патрулюють повітряний простір країн Балтії, 19 травня збив безпілотний літальний апарат над Естонією.

"Саме така модель має діяти в Литві. Безпілотник, що пролітав над Естонією, збили винищувачі повітряної поліції НАТО, які злетіли з авіабази Шяуляй у Литві", – заявив Каунас.

Нагадаємо, у вівторок, 19 травня, румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття БпЛА над територією країни.

Міністерство закордонних справ України перепросило в Естонії через "ненавмисні інциденти" з безпілотниками.

У НАТО схвально оцінили збиття безпілотника, який порушив повітряний простір Естонії 19 травня.