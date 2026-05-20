СМИ: Трамп поедет во Францию на саммит G7, несмотря на споры с союзниками

Президент США Дональд Трамп примет участие в саммите лидеров G7, который состоится в июне во Франции.

Об этом порталу Axios рассказал неназванный чиновник Белого дома, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в ходе саммита Трамп примет участие в обсуждении вопросов искусственного интеллекта, торговли и борьбы с преступностью.

Лидеры США традиционно участвуют в ежегодных саммитах, однако участие Трампа не было гарантировано из-за его недовольства странами-членами G7, такими как Великобритания, Франция, Германия и Италия, которые не поддержали его военные действия в Иране.

Представитель Белого дома заявил, что на встрече G7 не будут подписаны конкретные соглашения, а будет предпринята попытка достичь консенсуса, на котором в будущем можно будет базировать договоренности.

Встреча состоится с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бен, на юго-востоке Франции. И хотя Иран, вероятно, будет на повестке дня, Трамп хочет обсудить вопросы бизнеса.

Война в Иране по-прежнему омрачает отношения между США и почти всеми их основными союзниками в G7 и за ее пределами. Даже если к середине июня будет достигнута договоренность, в воздухе все равно может висеть определенная неприязнь, добавляет портал.

Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.

На фоне споров с союзниками Трамп принял решение о сокращении военного контингента США в Германии. Он также допускал, что сократит численность американских войск в Испании и Италии.