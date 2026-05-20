У Німеччині другу добу шукають трьох людей на місці обвалу житлового будинку

У німецькому місті Гьорліц на кордоні з Польщею триває друга доба пошукової операції після руйнування секції житлового будинку, під завалами можуть бути дві громадянки Румунії та громадянин Болгарії.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У Гьорліці завершилась друга ніч рятувальних робіт біля триповерхового будинку поблизу вокзалу, де ввечері у понеділок сильний вибух зруйнував кілька квартир – гостьових апартаментів.

Витік газу на місці нещасного випадку вдалося зупинити, частині мешканців евакуйованих довколишніх будинків дозволили повернутись додому.

Припускають, що під завалами перебувають троє людей. У пожежно-рятувальній службі визнають, що шанси знайти постраждалих живими зменшуються, але "надія помирає останньою". На підмогу німецьким рятувальникам приїхали польські.

Стало відомо, що серед зниклих – громадянки Румунії 25 і 26 років, вони прибули до міста як туристи і з часу вибуху не виходять на зв’язок. Чоловік однієї з них, теж громадянин Румунії, на момент нещастя був у супермаркеті, тому залишився неушкодженим. Вціліли також двоє гостей іншої зруйнованої квартири, які на той час були не у будівлі.

Ще один зниклий – 48-річний громадянин Болгарії, який прибув до Гьорліца у робочих справах. Невідомо, чи він був у помешканні на момент вибуху.

В МЗС Румунії повідомили, що мають від німецької сторони підтвердження про те, що дві румунські громадянки, найімовірніше, під завалами. "Як і в усіх подібних ситуаціях, ми запитали, чи можемо якось допомогти. Вони кажуть, що усі необхідні ресурси задіяно… Команда посольства Румунії у Німеччині та консульство на зв’язку з органами влади і близькими постраждалих", – прокоментувала в.о. глави МЗС Румунії Оана Цою.

Нагадаємо, нещасний випадок стався близько 17:30 18 травня. Від вибуху, причиною якого, ймовірно, став газ, обвалились кілька поверхів будівлі кінця ХІХ – початку XX сторіччя поблизу залізничного вокзалу Гьорліца.

У жовтні 2025 року вибух газу знищив кілька квартир 9-поверхового будинку у столиці Румунії Бухаресті, тоді загинули троє людей.