Рютте прокоментував інцидент зі збиттям дрона в Естонії
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інцидент в Естонії, коли румунський винищувач в естонському повітряному просторі збив ударний дрон.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте сказав під час пресконференції в Брюсселі.
Рютте зазначив, що дрон, який збили в естонському повітряному просторі, був українським. Водночас він наголосив, що цього безпілотника там не було б, якби не російська агресія.
"Головне, що системи протиповітряної оборони НАТО вкотре продемонстрували свою ефективність, і ми будемо продовжувати вдосконалювати наші можливості щодо відбиття будь-якої загрози нашій території або нашому народу", – підкреслив генсек НАТО.
При цьому він додав, що в НАТО планували і готувалися до такого сценарію.
Рютте також відмовився більш детально говорити про інцидент, зазначивши лише, що це конфіденційна інформація.
Того дня румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття БпЛА над територією країни.
У НАТО схвально оцінили збиття безпілотника, який порушив повітряний простір Естонії 19 травня.