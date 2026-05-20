Рютте прокоментував інцидент зі збиттям дрона в Естонії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував інцидент в Естонії, коли румунський винищувач в естонському повітряному просторі збив ударний дрон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рютте сказав під час пресконференції в Брюсселі.

Рютте зазначив, що дрон, який збили в естонському повітряному просторі, був українським. Водночас він наголосив, що цього безпілотника там не було б, якби не російська агресія.

"Головне, що системи протиповітряної оборони НАТО вкотре продемонстрували свою ефективність, і ми будемо продовжувати вдосконалювати наші можливості щодо відбиття будь-якої загрози нашій території або нашому народу", – підкреслив генсек НАТО.

При цьому він додав, що в НАТО планували і готувалися до такого сценарію.

Рютте також відмовився більш детально говорити про інцидент, зазначивши лише, що це конфіденційна інформація.

Того дня румунський винищувач у повітряному просторі Естонії збив ударний дрон, через який в частині країни оголосили повітряну тривогу – це перший випадок збиття БпЛА над територією країни.

У НАТО схвально оцінили збиття безпілотника, який порушив повітряний простір Естонії 19 травня.