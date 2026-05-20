ЕС и Украина договорились о "макрофине" на 8,35 млрд евро в рамках кредита на 90 млрд

Украина и Европейский Союз парафировали текст Меморандума о взаимопонимании относительно макрофинансовой помощи на сумму 8,35 млрд евро в рамках 90-миллиардного кредита ЕС.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе сообщили в офисе еврокомиссара Валдиса Домбровскиса.



Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис подписал Меморандум от имени ЕС в среду, 20 мая.



Следующим шагом должна стать его ратификация Верховной Радой Украины.



Принятие документа даст возможность Украине получить в течение 2026 года 8,35 млрд евро на бюджетные потребности.



Еще 8,35 млрд евро планируют предоставить в рамках механизма Ukraine Facility, относительно регламента которого сейчас продолжаются переговоры с украинской стороной, которые, по данным "ЕвроПравды", также планируют завершить в ближайшее время.



Ранее "Европейская правда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки из кредита на 90 млрд евро от ЕС Украина должна провести ряд реформ, касающихся верховенства права и борьбы с коррупцией.



По данным источников "ЕвроПравды", в основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии. Речь идет о реформах по верховенству права и противодействию коррупции, в воплощении которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.



