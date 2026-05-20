Сибіга прибув з візитом до Швеції

Новини — Середа, 20 травня 2026, 13:11 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 20 травня розпочав візит до Швеції. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Сибіга повідомив, що почав візит із зустрічі зі шведською колегою Марією Стенергард, після якої будуть низка інших

"Ми зосередимося на виконанні домовленостей, досягнутих нашими лідерами, на нашій сильній співпраці в оборонній сфері та євроінтеграції України", – розповів міністр закордонних справ України.

"Також обговоримо мирні зусилля, роль Європи та потребу продовжувати тиск на Росію, щоб змусити її завершити цю війну", – додав він. 

Наступного дня, 21 травня, Сибіга візьме участь у неформальній зустрічі Ради Україна-НАТО у Гельсінгборзі. 

Нагадаємо, на початку травня міністр оборони Швеції заявив про прогрес щодо постачання Україні шведських винищувачів Gripen.

Раніше президент України Володимир Зеленський казав, що Україна розраховує на початок підготовки українських пілотів на Gripen уже цього року. 

