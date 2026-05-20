ЗМІ: один із топдипломатів Британії у США різко пішов у відставку на тлі розслідування

Заступник посла Великої Британії у Вашингтоні Джеймс Роско раптово залишив свою посаду на тлі розслідування щодо витоку інформації, яка обговорювалася на Раді національної безпеки.

Про це Politico повідомили ознайомлені співрозмовники, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Роско є одним із найвищих за рангом британських дипломатів. Саме він керував нещодавнім візитом короля Чарльза III до США. Також він виконував обов’язки тимчасового посла після звільнення Пітера Мендельсона – скандального британського політика, який зганьбився своїми зв’язками із засудженим за сексуальні злочини американським фінансистом Джеффрі Епштейном.

Співробітникам посольства у вівторок, 19 травня, повідомили, що він йде з посади, не надавши жодних пояснень.

Втім, двоє обізнаних співрозмовників стверджують, що Роско допитували в рамках розслідування витоку деталей із засідання Ради національної безпеки щодо війни в Ірані.

Ще один співрозмовник – британський посадовець – дав цій справі характеристику "надзвичайно серйозної".

Варто зауважити, що відхід Роско відбувається незадовго до чергового потенційно компрометуючого оприлюднення документів, пов’язаних із періодом перебування Мендельсона на посаді головного посланника у США, і завдає чергового удару по вже пошкодженій репутації британської дипломатичної служби.

Нова хвиля політичного скандалу щодо Мендельсона спалахнула у Британії після того, як стало відомо, що він перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Крім того, ексзаступник міністерки закордонних справ Оллі Роббінс заявив, що процес перевірки Мендельсона відбувався в умовах "постійного тиску" з боку офісу Стармера, де прагнули, щоб той обійняв посаду якомога швидше.

Палата громад Великої Британії тоді розглядала можливість розпочати розслідування проти Стармера, втім, пізніше більшістю голосів відхилила пропозицію.

