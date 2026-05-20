Премьер Литвы: укрытия в стране будут работать круглосуточно

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Заседание Комиссии по вопросам национальной безопасности Литвы состоялось в среду, 20 мая, на фоне увеличения количества инцидентов с нарушением беспилотниками воздушного пространства страны.

Ругинене заявила, что оценивает события, функционирование системы и координацию действий институтов. По ее словам, в этот день система оповещения сработала должным образом: жители получили предупреждение вовремя, в отличие от воскресенья, 17 мая, когда в Утенском районе был обнаружен дрон со взрывчаткой.

"Я очень хочу извиниться перед жителями; мы решили, что нам нужно информировать жителей чаще, даже если угроза окажется мнимой", – сказала она.

Также Ругинене добавила, что до конца лета все радары, которые будут выявлять угрозу, будут подключены к единой системе.

Утром 20 мая в некоторых районах Литвы объявляли воздушную тревогу после того, как в воздушном пространстве вблизи границы зафиксировали появление дрона.

Высшие должностные лица страны, включая президента, получили распоряжение спуститься в укрытие.

Около 10:50 воздушную тревогу отменили. Пока из официальных сообщений непонятно, залетел ли на территорию Литвы вероятный беспилотник, который стал причиной объявления тревоги.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.