Мадьяр подтвердил, что хочет встретиться с Зеленским в Берегово

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтвердил, что надеется на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня в Берегово.

Об этом Мадьяр сказал во время визита в Польшу на совместной пресс-конференции с главой польского правительства Дональдом Туском, сообщает "Европейская правда".

Мадьяр назвал условие для получения согласия Будапешта на открытие первого кластера в предвступительных переговорах ЕС с Киевом. Он также выразил надежду, что переговоры, начатые с Украиной по поводу прав венгерского меньшинства, завершатся успешно.

"Я очень надеюсь и верю, что этот цикл переговоров пройдет быстро и успешно, и, как я уже упоминал и предлагал, мы сможем встретиться с президентом Зеленским где-то в начале июня в городе Берегово – городе в Закарпатье, где проживает венгерская община и где венгры составляют большинство населения", – сказал Петер Мадьяр.

Еще 28 апреля Петер Мадьяр заявил, что инициирует встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале июня в Берегово.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин тогда отметил, что "президент еще не согласовывал график на июнь".

1 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что договоренности о встрече между лидерами еще не достигнуты.