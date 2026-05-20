Германия одобрила программу гражданской обороны на 10 млрд евро

Федеральное правительство Германии в среду одобрило расширенную программу гражданской обороны стоимостью 10 миллиардов евро до 2029 года.

Немецкое правительство планирует выделить 10 млрд евро на укрепление гражданской обороны, а также на более широкие военные расходы.

Эти средства, среди прочего, будут использованы для приобретения более 1000 специальных автомобилей и защитных костюмов, а также для модернизации сети массового оповещения.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что план будет основан на опыте Украины, где мобильное приложение предупреждает о воздушных атаках России и призывает людей укрываться.

Министерство внутренних дел также планирует создать центральный диспетчерский пункт для координации работы между государственными учреждениями.

Кроме того, речь идет о модернизации защитных помещений – от бункеров, построенных во времена Холодной войны, до обустройства повседневных объектов, таких как подземные паркинги, туннели и станции метро.

"Эту концепцию 1980-х годов, которая никогда не работала, нужно отбросить в современных условиях безопасности", – сказал министр внутренних дел Александр Добриндт.

Он отметил, что новый план направлен на улучшение защиты в домах людей и обеспечение более быстрого доступа к укрытиям в общественных местах.

Согласно правительственным данным, в Германии в настоящее время имеется 579 убежищ, рассчитанных примерно на 480 000 человек.

Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, анонсируя программу гражданской защиты, сообщал, что средства будут использованы на дополнительное оборудование, здания, персонал и технологии, в частности для Федерального агентства технической помощи (THW).

Напомним, в апреле правительство Бельгии начало реализацию четырехлетней программы помощи населению в подготовке к чрезвычайным ситуациям в условиях геополитической напряженности и климатических катастроф.