В Великобритании рассказали об инцидентах с самолетом, перехваченным истребителями РФ над Черным морем

Министерство обороны Великобритании заявило, что в прошлом месяце российские истребители несколько раз перехватывали разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил над Черным морем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC со ссылкой на представителей Минобороны.

В одном случае российский Су-35 пролетел так близко к самолету RAF Rivet Joint, что это запустило в действие его аварийные системы.

Во время другого перехвата Су-27 совершил шесть пролетов перед британским самолетом, пролетая на расстоянии до 20 футов (около 6 метров) от его носа.

По словам официальных лиц, оба инцидента произошли в середине апреля на скорости около 500 миль/ч.

Министерство обороны Великобритании заявило, что самолет Rivet Joint выполнял плановые полеты для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО.

A @RoyalAirForce Rivet Joint aircraft operating in international airspace over the Black Sea was dangerously intercepted by Russian military jets – flying as close as six metres and triggering onboard emergency systems.



"Этот инцидент является еще одним примером опасного и недопустимого поведения российских пилотов в отношении невооруженного самолета, действующего в международном воздушном пространстве. Эти действия создают серьезный риск аварий и потенциальной эскалации", – заявил британский министр обороны Джон Хили.

В ведомстве добавили, что эти инциденты не помешают Великобритании выполнять свои обязательства перед союзниками по НАТО.

На прошлой неделе сообщалось, что польские самолеты перехватили над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20.

Подобный инцидент произошел в конце апреля – тогда Военно-воздушные силы Польши перехватили два российских истребителя Су-30 над Балтийским морем.

Как сообщалось, 10 апреля польские истребители F-16 перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. В Оперативном командовании вооруженных сил Польши уточнили, что самолет не нарушил воздушное пространство страны, но двигался без поданного плана полета и с выключенным транспондером.