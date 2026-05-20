Зеленский надеется на возобновление переговоров с США и РФ "в ближайшие недели" при участии Европы

Президент Владимир Зеленский рассказал о "хороших контактах" с США, на основании которых он выразил надежду на возобновление мирных переговоров с РФ, в том числе при возможном участии европейцев.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении в среду, сообщает "Европейская правда".

"У нашей команды были хорошие контакты с американской стороной – и по вопросам нашего сотрудничества в сфере безопасности, и по дипломатии в отношении россиян. Если удастся в ближайшие недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к таким соответствующим шагам.

"Я рассчитываю, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться", – добавил президент.

После начала войны США и Израиля против Ирана в конце февраля трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России фактически приостановились. Украина и Россия, впрочем, продолжали поддерживать с США двусторонние контакты.

Министры иностранных дел ЕС во время встречи на Кипре на следующей неделе обсудят преимущества возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по вопросу мирного урегулирования в Украине.

Сообщалось также, что Ангела Меркель отказалась от роли посредника, но призвала лидеров ЕС к прямым переговорам с Кремлем с целью прекращения войны в Украине.