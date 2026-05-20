В Офисе президента заявляют, что Зеленский посетит Сербию в другие сроки

После сообщений СМИ о том, что визита Владимира Зеленского в Сербию на этой неделе не будет, в Офисе президента отметили, что поездка состоится в другие сроки.

Об этом журналистам заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, сообщает "Европейская правда".

"Решили, что лучше в другие даты, а там пока будет Качка (вице-премьер-министр. – Ред.) по подготовке некоторых вопросов", – сказал Литвин в ответ на вопрос относительно сообщений в СМИ о визите Владимира Зеленского.

Напомним, сербский телеканал N1 со ссылкой на источники в Белграде сообщал, что в конце этой недели в Сербии ожидают визит украинской делегации, которую может возглавить лично президент Владимир Зеленский.

Впрочем, впоследствии "Зеркало недели" сообщило, что в Белград должен отправиться вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

В среду президенты Украины и Сербии провели телефонный разговор. Владимир Зеленский подтвердил, что Тарас Качка возглавит украинскую делегацию.

Президент Сербии назвал разговор с Зеленским "открытым и конструктивным".

Отношения Киева и Белграда сложны из-за традиционно лояльной к Москве позиции Сербии.