Трамп анонсировал переговоры с президентом Тайваня, что может разозлить Китай

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что готовится к беседе с президентом Тайваня Лай Цинде в рамках процесса принятия решения об одобрении соглашения о продаже оружия на сумму 14 миллиардов долларов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Заявления Трампа могут осложнить отношения между Белым домом и Пекином, над укреплением которых президент США настойчиво работал во время визита в Китай на прошлой неделе.

"Я поговорю с ним. Я разговариваю со всеми. Мы очень хорошо контролируем ситуацию", – сказал Трамп журналистам в среду, когда его спросили, планирует ли он контактировать с тайваньским президентом перед принятием решения о продаже оружия.

Президент США добавил, что "мы будем работать над этим, над тайваньской проблемой", не вдаваясь в подробности.

Заявление Трампа журналистам является продолжением комментариев, которые он сделал на прошлой неделе на борту президентского самолета, о том, что он планирует поговорить с человеком, "который руководит Тайванем".

Прямые контакты между лидерами США и Тайваня практически не существуют с 1979 года. Любой шаг Трампа, направленный на разговор с лидером Тайваня, разозлит Пекин, который считает Тайвань частью китайской территории.

Трамп нарушил эту норму, когда принял поздравительный звонок от тогдашней президентши Тайваня Цай Инвэнь после победы на президентских выборах 2016 года. В остальном отношения между США и Тайванем считаются неофициальными и осуществляются через представительства в Вашингтоне и Тайбэе, не имеющие официального дипломатического статуса.

Китайский лидер Си Цзиньпин приложил усилия, чтобы сделать Тайвань ключевой темой своего двухдневного саммита с Трампом в Пекине на прошлой неделе. Си сказал Трампу быть осторожным в вопросе Тайваня.

Трамп подтвердил, что во время саммита подробно обсуждал с Си вопрос продажи американского оружия Тайбэю. Это также нарушает десятилетия американской политики, которая запрещает США консультироваться с Пекином по поводу таких продаж.

Ранее Трамп заявил, что отложил одобрение соглашения о продаже оружия Тайваню на сумму $14 миллиардов, чтобы использовать его как "козырь в переговорах" с Китаем.

Отказ от продажи оружия Тайваню будет нарушать Закон об отношениях с Тайванем 1979 года, который обязывает США "предоставлять Тайваню оружие оборонительного характера" для сдерживания потенциальной китайской агрессии.

После визита в Китай Трамп предостерег Тайвань от провозглашения независимости.