В Минобороны Литвы опубликовали подробное объяснение для граждан по воздушным тревогам

Министерство обороны Литвы опубликовало подробное разъяснение для граждан относительно различных уровней угрозы, которые они могут видеть в оповещениях о воздушной тревоге.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение об этом разместили 20 мая, вскоре после того, как в восточных регионах страны и столице Вильнюсе была воздушная тревога из-за фиксации неизвестного беспилотника возле воздушного пространства страны.

В Минобороны Литвы предоставили объяснения относительно "красного", "желтого" и "белого" статуса угрозы в оповещениях о воздушной тревоге, которые в дальнейшем могут получать граждане.

Так, тревога желтого уровня означает, что есть информация о риске появления реальной угрозы в ближайшее время, но в настоящее время эта воздушная цель еще не на территории Литвы.

В таком случае рекомендуют переместиться в безопасное место, а если люди заметят пролет или падение чего-то, похожего на воздушную цель, сообщить об этом по телефону 112.

Тревога красного уровня означает, что воздушная цель уже в воздушном пространстве Литвы или может пересечь границу в ближайшее время. В таком случае людей просят быстро искать ближайшее укрытие – полноценное укрытие гражданской защиты, подземный переход, подвал и т.д.; в помещении – идти в самую безопасную комнату "за двумя стенами" и следить за новостями на общественном вещателе.

В укрытие рекомендуют идти с важнейшими личными вещами – документами, деньгами, "едой, которая не портится", средствами индивидуальной защиты, базовым набором лекарств, средствами гигиены, портативным радиоприемником с батарейками.

"Белый статус" означает отмену угрозы. После такого обновления можно выходить из укрытий, но советуют и в дальнейшем следить за новостями на случай изменения ситуации.

Напомним, утром 20 мая в нескольких восточных районах Литвы и Вильнюсе объявили красную воздушную тревогу из-за вероятного попадания беспилотника в литовское небо, что серьезно нарушило привычный ритм жизни. В укрытие спустили в том числе высшее руководство страны.

В приграничных с РФ районах Латвии в эти же часы также объявляли воздушную тревогу – уже второй день подряд.

Военные еще выясняют, залетел ли указанный БПЛА в воздушное пространство страны и где-то упал, или вылетел за пределы Литвы.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене после заседания Комиссии по вопросам национальной безопасности заявила, что отныне муниципалитеты будут обязаны обеспечивать круглосуточную работу укрытий.