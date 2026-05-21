Віцепрем'єр України почав візит до Сербії

Віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка 21 травня почав візит до Сербії та вже зустрівся з прем’єр-міністром країни.

Про це він повідомив у своєму X, пише "Європейська правда".

Вранці 21 травня Качка повідомив, що зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом, вони говорили про двосторонні відносини, торгівлю та економічну співпрацю.

Today in Serbia met w/ Prime Minister Đuro Macut. We discussed bilateral relations, trade & economic coop. between our countries. Current trade figures already show positive dynamics, but there is still significant untapped potential. We agreed on the imp. of intensifying… pic.twitter.com/AL4g3s4Hir – Taras Kachka (@taraskachka) May 21, 2026

"Вдячний прем’єр-міністру і Сербії за підтримку територіальної цілісності України та гуманітарну допомогу, особливо для вразливих категорій та українських дітей. Особливу увагу приділили євроінтеграції, обміну досвідом щодо переговорів про вступ", – розповів віцепрем’єр.

Говорили також про можливе посилення співпраці у розмінуванні, енергетичній сфері, посилення регіональної співпраці.

"Цінуємо готовність Сербії надати новий імпульс двостороннім відносинам. Наступна зустріч міжурядової комісії може стати важливим майданчиком для напрацювання конкретних кроків", – додав Качка.

Перед цим 20 травня відбулася телефонна розмова президентів України та Сербії. Зеленський після неї заявив, що обоє лідерів бачать потенціал для розвитку відносин.

Очікується, що Володимир Зеленський відвідає Сербію у пізніші дати. Спершу у сербських ЗМІ з’являлись повідомлення, що його візит можливий цього тижня.

Відносини Києва й Белграда є непростими через традиційно прихильну до Москви позицію Сербії.