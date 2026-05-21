Вице-премьер Украины начал визит в Сербию

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка 21 мая начал визит в Сербию и уже встретился с премьер-министром страны.

Об этом он сообщил в своем X, пишет "Европейская правда".

Утром 21 мая Качка сообщил, что встретился с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом, они говорили о двусторонних отношениях, торговле и экономическом сотрудничестве.

Today in Serbia met w/ Prime Minister Đuro Macut. We discussed bilateral relations, trade & economic coop. between our countries. Current trade figures already show positive dynamics, but there is still significant untapped potential. We agreed on the imp. of intensifying… pic.twitter.com/AL4g3s4Hir – Taras Kachka (@taraskachka) May 21, 2026

"Благодарен премьер-министру и Сербии за поддержку территориальной целостности Украины и гуманитарную помощь, особенно для уязвимых категорий и украинских детей. Особое внимание уделили евроинтеграции, обмену опытом относительно переговоров о вступлении", – рассказал вице-премьер.

Говорили также о возможном усилении сотрудничества в разминировании, энергетической сфере, усилении регионального сотрудничества.

"Ценим готовность Сербии придать новый импульс двусторонним отношениям. Следующая встреча межправительственной комиссии может стать важной площадкой для наработки конкретных шагов", – добавил Качка.

Перед этим 20 мая состоялся телефонный разговор президентов Украины и Сербии. Зеленский после него заявил, что оба лидера видят потенциал для развития отношений.

Ожидается, что Владимир Зеленский посетит Сербию в более поздние даты. Сначала в сербских СМИ появлялись сообщения, что его визит возможен на этой неделе.

Отношения Киева и Белграда являются непростыми из-за традиционно благосклонной к Москве позиции Сербии.