Британський регулятор заявив про "беззаперечну шкоду" деяких соцмереж для дітей

Британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розкритикував TikTok та YouTube за те, що вони "не вжили" заходів для захисту дітей "попри беззаперечні докази шкоди".

Про це йдеться у відповідній заяві, передає "Європейська правда".

Регулятор заявив, що TikTok та YouTube "не зобов’язалися внести жодних істотних змін у відповідь на конкретні вимоги", натомість стверджуючи, що їхні стрічки новин "вже є безпечними для дітей".

Ofcom зазначив, що його дані свідчать про те, що ці стрічки "все ще не є достатньо безпечними".

За даними регулятора, його дослідження показало, що "персоналізовані стрічки новин є основним каналом, через який діти заштовхуються зі шкідливим контентом" в інтернеті.

Британський регулятор заявив, що "наразі не переконаний" у тому, що чинні зобов’язання Snapchat, Facebook, Instagram та TikTok – у яких у всіх мінімальний вік становить 13 років згідно з умовами користування – "забезпечують ефективне запобігання доступу дітей віком до 13 років до їхніх сайтів та додатків".

Генеральний директор Ofcom Дама Мелані Доуз акцентувала на необхідності подальших змін.

"Ми як і раніше глибоко стурбовані тим, що, попри беззаперечні докази шкоди, компанії все ще не вживають необхідних заходів, щоб утримати неповнолітніх дітей подалі від своїх платформ і зробити їхні стрічки безпечнішими", – акцентувала вона.

Цього року Ofcom розпочав розслідування щодо платформи X Маска через зображення дітей сексуального характеру.

Платформа X вже неодноразово опинялася у центрі розслідувань. 3 лютого Велика Британія розпочала розслідування проти компанії X та її чат-бота штучного інтелекту Grok через створення фейкових інтимних зображень дітей.

У лютому британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.