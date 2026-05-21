Британский регулятор заявил о "неоспоримом вреде" некоторых социальных сетей для детей

Британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom раскритиковал TikTok и YouTube за то, что они "не приняли" меры по защите детей, "несмотря на неоспоримые доказательства вреда".

Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает "Европейская правда".

Регулятор заявил, что TikTok и YouTube "не обязались внести каких-либо существенных изменений в ответ на конкретные требования", утверждая при этом, что их ленты новостей "уже безопасны для детей".

Ofcom отметил, что его данные свидетельствуют о том, что эти ленты "все еще не являются достаточно безопасными".

По данным регулятора, его исследование показало, что "персонализированные ленты новостей являются основным каналом, через который дети сталкиваются с вредным контентом" в интернете.

Британский регулятор заявил, что "на данный момент не убежден" в том, что действующие обязательства Snapchat, Facebook, Instagram и TikTok – у которых у всех минимальный возраст составляет 13 лет согласно условиям пользования – "обеспечивают эффективное предотвращение доступа детей в возрасте до 13 лет к их сайтам и приложениям".

Генеральный директор Ofcom Дама Мелани Доуз подчеркнула необходимость дальнейших изменений.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что, несмотря на неопровержимые доказательства вреда, компании все еще не принимают необходимых мер, чтобы удержать несовершеннолетних детей подальше от своих платформ и сделать их ленты более безопасными", – подчеркнула она.

В этом году Ofcom начал расследование в отношении платформы X Маска из-за изображений детей сексуального характера.

Платформа X уже неоднократно оказывалась в центре расследований. 3 февраля Великобритания начала расследование против компании X и ее чат-бота искусственного интеллекта Grok из-за создания фейковых интимных изображений детей.

В феврале британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что правительство планирует принять законодательство, которое регулировало бы доступ к социальным сетям для детей и использование чат-ботов с искусственным интеллектом, в течение нескольких месяцев.