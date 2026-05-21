Польща хоче заборонити в’їзд ізраїльському міністру через поведінку з активістами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський хоче заборонити міністру національної безпеки Ізраїлю Ітамару Бен-Гвіру в’їзд на територію країни.

Про це заявив речник МЗС Польщі Мачей Вев'юр, передає RMF24, пише "Європейська правда".

Вев'юр заявив, що Сікорський вирішив звернутися до Міністерства внутрішніх справ та адміністрації з проханням заборонити міністру національної безпеки Ізраїлю Ітамару Бен-Гвіру в’їзд на територію Польщі.

Це сталося на тлі того, як глава МЗС країни засудив поводження ізраїльської влади з активістами гуманітарної флотилії Global Sumud, яка була затримана ізраїльською армією. Серед активістів є громадяни Польщі.

Як свідчать відео із затримання, Бен-Гвір знущався з затриманих активістів, що мали намір доправити гуманітарну допомогу до сектора Гази.

Речник МЗС також запевнив, що затримані громадяни Польщі сьогодні покинуть Ізраїль.

Нещодавно Італія заявила, що Ізраїль захопив судно із гуманітарною допомогою, яка прямувала до сектора Гази, на якому перебували італійські працівники.

Пізніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес засудив "незаконне затримання" та "викрадення" іспанського активіста, якого заарештували ізраїльські сили під час зупинки флотилії з гуманітарною допомогою для Гази в міжнародних водах.