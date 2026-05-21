Польша хочет запретить въезд израильскому министру из-за поведения с активистами

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский хочет запретить министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру въезд на территорию страны.

Об этом заявил представитель МИД Польши Мачей Вевьюр, передает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вевьюр заявил, что Сикорский решил обратиться в Министерство внутренних дел и администрации с просьбой запретить министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру въезд на территорию Польши.

Это произошло на фоне того, как глава МИД страны осудил обращение израильских властей с активистами гуманитарной флотилии Global Sumud, которая была задержана израильской армией. Среди активистов есть граждане Польши.

Как свидетельствуют видео с задержания, Бен-Гвир издевался над задержанными активистами, которые намеревались доставить гуманитарную помощь в сектор Газы.

Представитель МИД также заверил, что задержанные граждане Польши сегодня покинут Израиль.

"Наши граждане сегодня покинут Израиль. Это очень хорошая новость", – добавил он.

Недавно Италия заявила, что Израиль захватил судно с гуманитарной помощью, направлявшейся в сектор Газы, на котором находились итальянские работники.

Позже министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес осудил "незаконное задержание" и "похищение" испанского активиста, которого арестовали израильские силы во время остановки флотилии с гуманитарной помощью для Газы в международных водах.