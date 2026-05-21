ЗМІ: розвідка США має дані про швидке відновлення Ірану після американських ударів

Дані американської розвідки вказують на те, що Іран швидко відновлюється після наслідків спільних ударів США та Ізраїлю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на чотирьох анонімних співрозмовників, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, американські розвіддані вказують на те, що Іран набагато швидше оговтується після наслідків ударів, ніж початково прогнозували.

Однією з ознак є швидке відновлення деяких військових спроможностей, які стали цілями США та Ізраїлю за час операції, кажуть двоє джерел.

Наявна інформація вказує на те, що Іран продовжує залишатися значною загрозою для близькосхідних союзників США, а також ставить під сумнів, наскільки кампанія справді підірвала військовий потенціал Ірану у довгостроковій перспективі.

Деякі оцінки американської розвідки вказують на те, що Іран зможе повною мірою відновити спроможності застосування ударних безпілотників вже через пів року, каже один зі співрозмовників – американський посадовець. За його словами, Іран "випередив усі очікування" щодо часу, який може знадобитись на відновлення.

Причиною такого розвитку подій називають комбінацію чинників – від підтримки, яку Тегеран має з боку Росії та Китаю, до того, що США та Ізраїль завдали своїми ударами все ж меншої шкоди, ніж сподівалися.

У квітні неофіційно повідомляли, що американська розвідка вважає вцілілими близько половини ракетних пускових установок Ірану. У нещодавній доповіді цю цифру підвищили вже до двох третин – у тому числі через те, що пауза у бойових діях дозволяє відкопати техніку, яка була під завалами після перших ударів.

Також вважають вцілілими близько 50% ударних безпілотників.

Два співрозмовники, обізнані з оцінками розвідки, кажуть, що Китай продовжив постачати Ірану компоненти, які можуть використовуватися у виробництві ракет – хоч і ймовірно, що цей процес ускладнився через американську блокаду.

Нагадаємо, також ЗМІ неофіційно дізналися про "напружену розмову" лідерів США та Ізраїлю – ізраїльський прем’єр розчарований тим, що Дональд Трамп сподівається на переговорний процес, та вважає, що Ірану не можна давати часу на перепочинок.

Як відомо, на початку тижня Трамп заявив, що відклав нову серію ударів проти Ірану, посилаючись на високі шанси досягти домовленості дипломатичним шляхом.

20 травня американський президент припустив, що США доведеться вдатися до сильніших ударів, якщо перемовини з Тегераном не закінчаться домовленістю.