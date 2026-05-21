ЗМІ: Трамп і лідер Ізраїлю мали напружену розмову щодо подальшого курсу війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп та прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нібито мали напружену телефонну розмову, що відобразила все більші розбіжності у їхньому розумінні того, як діяти далі у війні проти Ірану.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформованого американського посадовця, перед тим про це ж повідомило Axios, пише "Європейська правда".

В попередній розмові у неділю Трамп казав, що схиляється до нових ударів по Ірану на початку тижня – які він потім, як відомо, скасував, посилаючись на високі шанси досягти домовленості дипломатичним шляхом.

Водночас Нетаньягу роздратований переговорним процесом, наполягаючи, що він лише грає на руку Тегерану, та виступає за жорсткі дії.

В розмові у вівторок лідер Ізраїлю нібито прямо сказав, що вважає помилкою рішення Трампа відкласти наступні удари, і що варто діяти так, як початково планувалося.

За словами анонімного ізраїльського посадовця, "розбіжності були очевидні".

Ще одне джерело в Ізраїлі каже, що багато інших ізраїльських посадовців також переконані, що Ірану не можна давати перепочити, та роздратовані тим, що Трамп піддається на "переговорну гру" Тегерану.

Неофіційно повідомляли, що військові надали Трампу варіанти подальших воєнних дій проти Ірану.

У середу 20 травня Дональд Трамп припустив, що США доведеться вдатися до сильніших ударів проти Ірану, якщо перемовини не закінчаться домовленістю.