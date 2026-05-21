СМИ: разведка США cообщает о быстром восстановлении Ирана после американских ударов

Данные американской разведки указывают на то, что Иран быстро восстанавливается после последствий совместных ударов США и Израиля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех анонимных собеседников, пишет "Европейская правда".

По словам собеседников, американские разведданные указывают на то, что Иран гораздо быстрее оправляется после последствий ударов, чем изначально прогнозировали.

Одним из признаков является быстрое восстановление некоторых военных возможностей, которые стали целями США и Израиля за время операции, говорят два источника.

Имеющаяся информация указывает на то, что Иран продолжает оставаться значительной угрозой для ближневосточных союзников США, а также ставит под сомнение, насколько кампания подорвала военный потенциал Ирана в долгосрочной перспективе.

Некоторые оценки американской разведки указывают на то, что Иран сможет в полной мере восстановить способности применения ударных беспилотников уже через полгода, говорит один из собеседников – американский чиновник. По его словам, Иран "опередил все ожидания" относительно времени, которое может понадобиться на восстановление.

Причиной такого развития событий называют комбинацию факторов – от поддержки, которую Тегеран имеет со стороны России и Китая, до того, что США и Израиль нанесли своими ударами все же меньший ущерб, чем надеялись.

В апреле неофициально сообщалось, что американская разведка считает уцелевшими около половины ракетных пусковых установок Ирана. В недавнем докладе эту цифру повысили уже до двух третей – в том числе из-за того, что пауза в боевых действиях позволяет откопать технику, которая была под завалами после первых ударов.

Также считают уцелевшими около 50% ударных беспилотников.

Два собеседника, знакомые с оценками разведки, говорят, что Китай продолжил поставлять Ирану компоненты, которые могут использоваться в производстве ракет – хотя и вероятно, что этот процесс осложнился из-за американской блокады.

Напомним, также СМИ неофициально узнали о "напряженном разговоре" лидеров США и Израиля – израильский премьер разочарован тем, что Дональд Трамп надеется на переговорный процесс, и считает, что Ирану нельзя давать времени на передышку.

Как известно, в начале недели Трамп заявил, что отложил новую серию ударов против Ирана, ссылаясь на высокие шансы достичь договоренности дипломатическим путем.

20 мая американский президент предположил, что США придется прибегнуть к более сильным ударам, если переговоры с Тегераном не закончатся договоренностью.