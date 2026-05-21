Президент Чехії пригрозив судом прем’єру, який не хоче пускати його на саміт НАТО

Президент Чехії Петр Павел заявив, що звертатиметься до Конституційного суду, якщо прем’єр-міністр Андрей Бабіш заблокує його участь у липневому саміті лідерів НАТО в Анкарі.

Як пише "Європейська правда", про це Павел заявив на форумі GLOBSEC у Празі, передають České Noviny.

Суперечка між чеським урядом і президентом щодо складу делегації на саміті НАТО публічно розгорілася на початку квітня.

Бабіш виступає за те, що саме він має представляти Чехію на саміті, оскільки прем’єр-міністр відповідає за державний бюджет і оборонні витрати. Натомість Павел стверджує, що представництво країни за кордоном є його конституційною прерогативою.

Цього тижня Бабіш заявив журналістам, що уряд визначиться зі складом делегації, яка вирушить на саміт НАТО в Анкарі, на засіданні 8 червня.

Президент і прем'єр-міністр намагалися врегулювати суперечку під час двосторонньої зустрічі на початку травня, але не змогли досягти згоди.

Павел наполягає на своїй участі в першій частині саміту, а саме в неформальній вечері для глав держав та дебатах щодо європейської та глобальної безпеки. Він також пропонує, щоб Бабіш відвідав офіційну частину разом з міністром закордонних справ Петром Мацінкою та главою Міноборони Яроміром Зуною.

Раніше Бабіш назвав нелогічною участь президента Петра Павела у саміті НАТО попри те, що в минулому як прем'єр-міністри, так і президенти відвідували ці заходи від імені Чехії.

У НАТО заявили, що не хочуть втручатися у суперечку між прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем та президентом Петром Павелом стосовно того, хто із них має представляти країну на саміті Альянсу в Анкарі у липні.

Президент Чехії та уряд сперечаються також щодо політики витрат на оборону. Павел неодноразово критикував запланований обсяг видатків на оборону Чехії, з яким вона може опинитися серед "аутсайдерів" у НАТО.