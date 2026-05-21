Президент Чехии пригрозил премьеру, не желающему пускать его на саммит НАТО, судом

Президент Чехии Петр Павел заявил, что обратится в Конституционный суд, если премьер-министр Андрей Бабиш заблокирует его участие в июльском саммите лидеров НАТО в Анкаре.

Как пишет "Европейская правда", об этом Павел заявил на форуме GLOBSEC в Праге, передают České Noviny.

Спор между чешским правительством и президентом относительно состава делегации на саммите НАТО публично разгорелся в начале апреля.

Бабиш выступает за то, что именно он должен представлять Чехию на саммите, поскольку премьер-министр отвечает за государственный бюджет и оборонные расходы. В свою очередь Павел утверждает, что представительство страны за рубежом является его конституционной прерогативой.

На этой неделе Бабиш заявил журналистам, что правительство определится с составом делегации, которая отправится на саммит НАТО в Анкаре, на заседании 8 июня.

Президент и премьер-министр пытались урегулировать спор во время двусторонней встречи в начале мая, но не смогли достичь согласия.

Павел настаивает на своем участии в первой части саммита, а именно в неформальном ужине для глав государств и дебатах по вопросам европейской и глобальной безопасности. Он также предлагает, чтобы Бабиш посетил официальную часть вместе с министром иностранных дел Петром Мацинкой и главой Минобороны Яромиром Зуной.

Ранее Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите НАТО, несмотря на то, что в прошлом как премьер-министры, так и президенты посещали эти мероприятия от имени Чехии.

В НАТО заявили, что не хотят вмешиваться в спор между премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и президентом Петром Павелом относительно того, кто из них должен представлять страну на саммите Альянса в Анкаре в июле.

Президент Чехии и правительство спорят также по поводу политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, из-за которого она может оказаться среди "аутсайдеров" в НАТО.