Італія вимагає від ЄС санкцій проти ізраїльського міністра через знущання з активістів

Уряд Італії звернувся до очільниці європейської дипломатії Каї Каллас з пропозицією запровадити санкції проти ізраїльського міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в мережі X.

Таяні заявив, що попросив Каллас включити до порядку денного наступної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС питання про запровадження санкцій проти Бен-Гвіра.

Рим пропонує ввести обмеження проти ізраїльського посадовця за його "неприйнятні дії щодо флотилії, захоплення активістів у міжнародних водах та піддавання їх утискам і приниженням, що є порушенням найелементарніших прав людини".

Йдеться про відеозапис, на якому зафіксовано, як Бен-Гвір знущався з затриманих пропалестинських активістів, що мали намір доправити гуманітарну допомогу до сектора Гази.

У відповідь на інцидент низка європейських країн, зокрема Польща, викликали представників посольства Ізраїлю через "неприйнятну поведінку представника ізраїльського уряду".

Польський глава МЗС Радослав Сікорський також заявив, що має намір заборонити міністру національної безпеки Ізраїлю Ітамару Бен-Гвіру в’їзд на територію країни.

Нещодавно Італія заявила, що Ізраїль захопив судно із гуманітарною допомогою, яка прямувала до сектора Гази, на якому перебували італійські працівники.